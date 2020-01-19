Водохреще: ДСНС обіцяє роботу 3 тисяч рятувальників біля місць купання

Під час купань з нагоди Водохреща біля водойм чергуватиме понад три тисячі рятувальників і 590 одиниць техніки, анонсують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За повідомленням відомства, в кожному регіоні України визначені офіційні місця, де безпечно купатися.

Попри те, що температура у січні вище за звичайну, у ДСНС попереджають про можливі небезпеки, пов’язані з купанням у відкритих водоймах.

«Зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима - запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки», – йдеться в повідомленні.

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У ДСНС закликають занурюватися тільки в спеціально обладнаних місцях під наглядом медиків та рятувальників. Також радять розігріти тіло перед купанням, не занурюватися у воду з головою, не перебувати у воді довше хвилини. Після купання бажано не триматися безпосередньо за металеві поручні, розтертися махровим рушником, вдягнутися в сухе і випити гарячого чаю або узвару.

Про перелік місць для безпечного купання зокрема в Києві Київська міська державна адміністрація повідомила 15 січня.

17 січня Український гірометцентр повідомив, що погода на вихідні 18 і 19 січня очікується суха, без опадів, з температурою вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла.

В Україні православні та греко-католики 19 січня святкують Хрещення Господнє (Богоявлення) – одне з найбільших церковних свят у році. Водохреще часто супроводжується купанням в ополонці. Передує святу другий Святвечір або Голодна кутя.