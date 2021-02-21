ДСНС попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах

У Карпатах 21 лютого очікується значна небезпека сходження лавин, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з снігопадами, 21 лютого у високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

За даними прогнозу Укргідрометцентру, значний рівень небезпеки у Львівській та Закарпатській областях означає, що «сніговий покрив на більшості крутих схидів закріплений помірно або слабо».

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«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях. Можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин», – йдеться в описі.

Також помірний рівень небезпеки зафіксований у Івано-Франківській області.