У ДСНС оголосили штормове попередження на 6 листопада

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов у середу, 6 листопада.

«6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності)», – мовиться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, на більшій частині правобережної України 13-18 градусів, дощі, подекуди грози. Також опади очікуються на півночі країни.

На іншій території переважно без опадів, 17-19 градусів тепла. На півдні та в Криму – до +21.

У Києві 6 листопада +17-19 градусів, дощ.