ДСНС: через негоду в Україні знеструмлено 380 населених пунктів

В Україні через несприятливі погодні умови (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) знеструмлено 380 населених пунктів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5», – мовиться у повідомленні.

За даними рятувальників, 11 лютого у більшості областей України спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів на секунду.