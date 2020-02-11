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11 лютого 2020, Київ 11:26
Новини | Події

ДСНС: через негоду в Україні знеструмлено 380 населених пунктів

Знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях

В Україні через несприятливі погодні умови (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) знеструмлено 380 населених пунктів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5», – мовиться у повідомленні.

За даними рятувальників, 11 лютого у більшості областей України спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

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