Армія РФ двічі атакувала шахту ДТЕК на Донеччині, постраждав механік

У неділю, 7 червня, армія РФ двічі атакувала шахту ДТЕК на Донеччині, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Внаслідок удару дрона поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.

У ДТЕК кажуть, що внаслідок ще однієї атаки пошкоджено систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

У компанії зазначили, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.