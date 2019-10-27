У Хмельницькій області в ДТП загинула родина – поліція

У Хмельницькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинула родина, повідомила поліція регіону. Ще одна людина – десятирічний хлопчик – отримав травми.

«На автодорозі «Житомир-Чернівці» зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген Каді» та вантажівка «DAF». У результаті зіткнення загинув 42-річний водій «Фольксвагена», його 39-річна дружина та 14-річна донька, які були пасажирами авто», – повідомили поліцейські.

Наразі 52-річний водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.

Провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

За даними поліції, у січні-серпні 2019 року в Україні сталося 100 236 ДТП. У них загинула 1991 людина, ще 20 218 отримали травми.