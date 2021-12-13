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Поліція: 16-річного водія, який скоїв ДТП у Луцьку, затримали

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження

Поліцейські затримали неповнолітнього водія, який скоїв ДТП у Луцьку, повідомила 13 грудня поліція Волинської області.

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження.

«Автопригода сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку. Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП поранені шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

«Встановлено, що водій і його пасажири навчаються на 1-му курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Сім’ї і винуватця, і неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають. Слідство в цій справі триває: поліцейські встановлюють обставини, за яких неповнолітній хлопець сів за кермо», – повідомили в поліції.

За даними поліції, вирішується питання про оголошення підозри 16-річному водієві. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

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