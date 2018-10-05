Одна людина загинула, ще 4 постраждали в ДТП за участі маршрутки на Київщині – поліція

Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі легкового автомобіля «Славута» та рейсового мікроавтобуса, повідомила поліція Київської області.

«Трагедія сталася біля села Рогозів неподалік Борисполя. На місце пригоди оперативно прибули поліція та медики. Встановлено, що водій легкового автомобіля загинув на місці, четверо постраждалих, які перебували в мікроавтобусі, госпіталізували до місцевої лікарні, на щастя, вони не мають серйозних травм», – повідомила поліція Київщини.

Влітку влада почала проводити рейдові перевірки перевізників. Це сталося після двох ДТП за участі маршруток в Миколаївській і Житомирській областях, які сталися 20 липня. Тоді загинули 15 людей, близько двох десятків були травмовані.