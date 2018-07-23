ДТП на Житомирщині: суд відправив власника маршрутки під домашній арешт

Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт Петра Луцика, власника маршрутки «Київ-Рівне», яка потрапила в смертельне ДТП 20 липня.

Чоловікові обрали запобіжний захід на 60 днів.

Водночас прокуратура наполягала на арешті Луцика.

ДТП за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася 20 липня близько 10:40 на 127-му кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району. 10 людей загинули, ще дев'ять були травмовані.

23 липня в Житомирській обласній держадміністрації повідомили, що у стабільно важкому стані залишаються четверо людей.

Водій маршрутного автобуса сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.

21 липня співробітники поліції затримали власника маршрутного автобуса. Правоохоронці заявляли, що встановили порушення вимог щодо технічного стану маршрутки.

Досудове розслідування здійснюють за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та статті 287 Кримінального кодексу України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).