ДТП на Житомирщині: суд відправив власника маршрутки під домашній арешт

Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт Петра Луцика, власника маршрутки «Київ-Рівне», яка потрапила в смертельне ДТП 20 липня.
Чоловікові обрали запобіжний захід на 60 днів.
Водночас прокуратура наполягала на арешті Луцика.
ДТП за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася 20 липня близько 10:40 на 127-му кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району. 10 людей загинули, ще дев'ять були травмовані.
23 липня в Житомирській обласній держадміністрації повідомили, що у стабільно важкому стані залишаються четверо людей.
Водій маршрутного автобуса сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.
21 липня співробітники поліції затримали власника маршрутного автобуса. Правоохоронці заявляли, що встановили порушення вимог щодо технічного стану маршрутки.
Досудове розслідування здійснюють за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та статті 287 Кримінального кодексу України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).
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