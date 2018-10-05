Поліція затримала громадянина Білорусі, водія мікроавтобуса, що потрапив у ДТП на Миколаївщині

У Миколаївській області затримали громадянина Білорусі, який був за кермом мікроавтобуса Mercedes Sprinter, що потрапив у ДТП 4 жовтня. Про це повідомили в поліції.

«Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере запобіжний захід», – зазначають правоохоронці.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо за ознаками частини 2-ї статті 286-ї (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП сталося на трасі «Одеса – Київ» поблизу села Мазурове: зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter, зареєстрований у Білорусі, і вантажний підйомний кран, що рухався попереду нього. Постраждали семеро людей.