Суд арештував таксиста, який збив людей на зупинці у Києві

Шевченківський районний суд Києва на два місяці заарештував таксиста Дмитра Ломакіна, який напередодні збив людей на зупинці, внаслідок чого загинули двоє людей і ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Громадське».

Прокурор вимагав взяти Ломакіна під варту, зазначивши зокрема, що того впродовж року п’ять разім притягували до адмінпорушень. Йдеться про неправильне паркування, проїзд на заборонений знак та перевищення швидкості.

Адвокат Ломакіна просив відпустити його під домашній арешт, зазначивши, що він сирота, а також розкаюється у скоєному.

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Як повідомляє «Громадське, сам Ломакін плакав у залі суду та просив вибачення за скоєне.

«Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішохода», — сказав Ломакін.

За словами таксиста, він повертався з нічної зміни і був утомлений.