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13 листопада 2020, Київ 11:54
Новини | Події

Наїзд на натовп у Одесі – одна людина постраждала, водія затримали

В ході наїзду автомобіль збив жінку, але не зупинився

Увечері 12 листопада в натовп людей, які перебували на проїжджій частині в Одесі в’їхав автомобіль, повідомляє кореспонент Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

За повідомленням, люди вийшли на вулицю через вимкнення світла і перекрили дорогу.

«Під час перекриття був заблокований рух транспорту, люди ходили по пішохідному переходу. В цей час водій автомобіля Chevrolet Avео в’їхав в натовп людей та продовжив рух з місця ДТП. В ході переслідування інспектори затримали автівку», – йдеться в заяві поліції.

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В ході наїзду автомобіль збив жінку, але не зупинився. Як повідомляє поліція, 23-річного водія затримали для подальшого з’ясування обставин. 29-річну жінку госпіталізували.

31 жовтня суд відправив під домашній арешт водія автомобіля, який заїхав на пішохідну частину в центрі Києва, збив двох людей і влетів у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, четверо були травмовані. Дії чоловіка кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох людей.

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