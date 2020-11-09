Різанина в Кривому Розі: суд взяв підозрюваного під варту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід 29-річному жителю Кривого Рогу, підозрюваному у вчиненні різанини посеред міста – два місяці тримання під вартою без права звільнення під заставу. Відповідне рішення у понеділок, 9 листопада, ухвалив Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу, передає кореспондент Радіо Свобода.

Судове засідання тривало з самого ранку і закінчилося лише увечері. На початку розгляду підозрюваний подав клопотання про відведення судді, однак його не задовольнили.

Розслідуванням справи займається Криворізький відділ поліції.

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Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вбивстві двох і замаху на вісьмох людей. Заарештованому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Усіх травмованих через інцидент доправили до лікарні. Станом на 9 листопада четверо з них – на амбулаторному лікуванні, ще четверо – в стаціонарі травматології.

Двоє загиблих – це 31-річний син та його 66-річний батько. У Кривому Розі оголосили 9 листопада днем жалоби.