Київська поліція: ДТП на Кільцевій дорозі – двоє жінок загинули, таксиста затримали

Автомобіль на Кільцевій дорозі в’їхав у зупинку і збив кількох людей, повідомляє поліція Києва. Внаслідок наїзду двоє жінок загинули, ще двоє дістали травми.

Патрульна поліція оприлюднила відео, на якому видно, що автомобіль перетнув шосе, рухаючись із крайньої лівої з чотирьох смуг, перш ніж врізатися в групу людей та автомобіль, які стояли на тротуарі та узбіччі.

«Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай Соната» зіткнувся з припаркованим автомобілем «Хюндай Елантра», виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті «швидкої». Ще двох осіб госпіталізували», – йдеться в повідомленні поліції.

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За повідомленням, тест не виявив слідів алкогольного сп’яніння у 23-річного водія. Його затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб. Кваліфікація передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом до трьох років. Слідчі дії тривають.

Напередодні автомобіль в’їхав у натовп людей, які перебували на проїжджій частині в Одесі. Одна людина постраждала.