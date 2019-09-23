Поліція: водій вантажівки затриманий після ДТП на Житомирщині із 9 загиблими

Поліція затримала водія вантажівки після дорожньо-транспортної пригоди в Новоград-Волинському районі Житомирської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп у Житомирській області вантажівка зіштовхнулася з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, унаслідок інциденту дев’ять людей загинули, ще 10 були госпіталізовані.