За новим звинуваченням суд арештував Дубінського до 5 червня

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня чинному народному депутату, якого вже судять за державну зраду і який, за даними слідства, навіть перебуваючи в СІЗО, продовжував активну антиукраїнську пропаганду. Про це 14 травня повідомило Державне бюро розслідувань.

Раніше цього місяця співробітники ДБР повідомили про нову підозру в державній зраді чинному народному депутату.

Правоохоронці встановили, що фігурант, який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та навіть із СІЗО продовжував «активну антидержавну інформаційну пропаганду».

«За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України», – поінформували у ДБР.

Було встановлено, що комунікацію він здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли користувався ноутбуками без доступу до Інтернету, які останні приносили нібито для роботи. Як зазначається, на цих ноутбуках підозрюваний готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції про те, що, де і як публікувати.

«Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси фігуранта. За оперативними даними, це цивільна дружина депутата, яка нині перебуває в Барселоні», – повідомили у ДБР.

У бюро вказали, що попереднє провадження про державну зраду фігуранта вже перебуває на розгляді суду.

Прізвище в повідомленні ДБР не вказане, але всі обставини вказують на колишнього члена депутатської фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського.