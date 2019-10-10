Засуджених у Криму Дудку і Бессарабова знайшли в СІЗО в Москві

Родичі знайшли засуджених у «справі українських диверсантів» Володимира Дудку і Олексія Бессарабова. Про те, що обидва перебувають у СІЗО «Матросская тишина» в Москві, повідомив 10 жовтня син Володимира Дудки Ілля Каверников.

«Тато і Льоша перебувають у «Матроській тиші». Є можливість писати їм листи через сервіс https://fsin-pismo.ru», – написав Ілля Каверников у фейсбуці.

Верховний суд Росії планує 15 жовтня розглянути скаргу на вирок фігурантам «справи українських диверсантів» Олексію Бессарабову та Володимирові Дудці, для чого їх етапують до Москви з сімферопольського СІЗО, де вони утримуються майже три роки.

Раніше син Дудки поавідомляв, що не знає, де перебуває його батько і засуджений із ним в одній справі Олексій Бессарабов.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці.