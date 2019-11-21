«Справа українських диверсантів»: у засудженого Дудки погіршився стан здоров’я після етапу

У засудженого у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки погіршився стан здоров’я після етапу з Москви до Сімферополя. У нього знову проявилися хронічні болі. Про це Кримської правозахисній групі розповів син Дудки Ілля Кавернік після того, як відвідав батька в СІЗО №1 Сімферополя 20 листопада.

«Побачився з татом вперше за три з половиною місяці. Медичної допомоги від адміністрації СІЗО він не отримує. У нього хронічні болі в області живота, після етапу підвищився тиск. Останній раз, коли вимірювали, тиск був 160 на 100. Каже, що переніс етап тільки завдяки лікам, які ми йому передаємо», – сказав Кавернік.

За його словами, батько і ще один засуджений у цій справі – Олексій Бессарабов провели на етапі з Москви до Сімферополя близько місяця.

«Під час етапу бували випадки, коли в камерах, розрахованих на 20 осіб, утримували 50», – розповів Кавернік.

За його інформацією, ймовірно, наступного тижня його батька і Бессарабова знову етапують з Сімферополя в колонії строго режиму для відбування покарання.

23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.