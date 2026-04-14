Дума РФ підтримала застосування армії для захисту росіян в разі арешту за кордоном

Держдума Росії 14 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє використання російської армії для захисту громадян Росії у разі їхнього арешту, кримінального й іншого переслідування судами іноземних держав. Законопроєкт вніс у Думу уряд Росії.

Документ передбачає, що президент РФ матиме право направляти військових для захисту росіян від переслідування з боку іноземних і міжнародних судів, наділених повноваженнями без участі Росії.

Також за рішенням президента державні органи зможуть вживати необхідних заходів для захисту громадян, які переслідуються за кордоном.

У чому саме може полягати використання армії для захисту заарештованих за кордоном, у документі не уточнюється.

Відповідно до чинного законодавства Росії, для використання збройних сил за кордоном президентові потрібен дозвіл Ради федерації. Перед широкомасштабним вторгненням РФ в Україну 2022 року вона дала такий дозвіл.

Низка випадків затримання і засудження за кордоном громадян Росії викликала великий резонанс – відомі випадки арешту на запит США торговця зброєю Віктора Бута або затримання і згодом засудження в Німеччині Вадима Красікова у справі про вбивство 2019 року в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Останнім часом особливу увагу привертає справа заарештованого у Польщі на запит України археолога Олександра Бутягіна.

Поки що невідомо, коли пройде друге і третє читання документа.