Двоє українських військових поранені на Донбасі – Міноборони

Двоє українських військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі від початку доби 20 вересня, повідомляє Міністерство оборони України.

Їх евакуювали до медичних закладів для надання допомоги.

«Станом на 12:00 сьогодні, 20 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь чотири рази», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони уточнили, що обстрілів зазнали позиції українських сил на Луганському напрямку неподалік Новолуганського з боку Доломітного – з ручного протитанкового гранатомету; на Донецькому напрямку біля Новогнатівки, Новотроїцького і Красногорівки – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.