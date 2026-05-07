Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до страти через хабарі

Колишні міністри оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засуджені до страти з дворічною відстрочкою виконання вироку, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Міністрів засудили у справах про корупцію. Згідно з рішеннями військового суду, Вей був визнаний винним в отриманні хабарів, а Лі - в отриманні та пропонуванні хабарів. Інші подробиці звинувачення не наводяться.

Обидва також позбавлені політичних прав довічно, а їхнє майно буде конфісковано.

У Китаї смертний вирок із відстрочкою виконання зазвичай замінюється довічним ув’язненням, якщо засуджений не вчиняє злочинів протягом періоду відстрочки.

72-річний Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 до 2023 року. 68-річний Лі змінив його на цій посаді – він пробув міністром менш як вісім місяців 2023 року.

Вей і Лі стали одними з перших високопоставлених військових, які були заарештовані під час кампанії Сі Цзіньпіна з очищення серед найвищого командного складу армії. За останніми оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, близько 100 високопоставлених військових були звільнені або зникли з публічного простору, що дозволяє припустити, що щодо них триває розслідування.