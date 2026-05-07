Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до страти через хабарі

Колишній міністр оборони Китаю Вей, 12 червня 2022 року

Колишні міністри оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засуджені до страти з дворічною відстрочкою виконання вироку, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Міністрів засудили у справах про корупцію. Згідно з рішеннями військового суду, Вей був визнаний винним в отриманні хабарів, а Лі - в отриманні та пропонуванні хабарів. Інші подробиці звинувачення не наводяться.

Обидва також позбавлені політичних прав довічно, а їхнє майно буде конфісковано.

У Китаї смертний вирок із відстрочкою виконання зазвичай замінюється довічним ув’язненням, якщо засуджений не вчиняє злочинів протягом періоду відстрочки.

72-річний Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 до 2023 року. 68-річний Лі змінив його на цій посаді – він пробув міністром менш як вісім місяців 2023 року.

Вей і Лі стали одними з перших високопоставлених військових, які були заарештовані під час кампанії Сі Цзіньпіна з очищення серед найвищого командного складу армії. За останніми оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, близько 100 високопоставлених військових були звільнені або зникли з публічного простору, що дозволяє припустити, що щодо них триває розслідування.

