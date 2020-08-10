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10 серпня 2020, Київ 11:08
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» оголосило про перший трансфер за Луческу

Клуб уклав попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем, який виступає за польский «Лех»

Київське «Динамо» оголосило про перший трансфер за тренерства Мірчі Луческу.

Клуб уклав попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем.

«Угода 27-річного гравця оборони з польським «Лехом» діє до 31 грудня 2020 року. Відповідно до регламента ФІФА, Володимир підписав контракт із «Динамо», який набуде чинності з 1 січня 2021 року», – повідомили в клубі.

Контракт розрахований на три роки. У «Леху» Костевич грає з 2017-го року. До цього він виступав у львівських «Карпатах».

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