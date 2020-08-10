Футбол: «Динамо» оголосило про перший трансфер за Луческу

Київське «Динамо» оголосило про перший трансфер за тренерства Мірчі Луческу.

Клуб уклав попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем.

«Угода 27-річного гравця оборони з польським «Лехом» діє до 31 грудня 2020 року. Відповідно до регламента ФІФА, Володимир підписав контракт із «Динамо», який набуде чинності з 1 січня 2021 року», – повідомили в клубі.

Контракт розрахований на три роки. У «Леху» Костевич грає з 2017-го року. До цього він виступав у львівських «Карпатах».