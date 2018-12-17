«Динамо» та «Шахтар» сьогодні отримають суперників у Лізі Європи

Українські клуби «Динамо» та «Шахтар» сьогодні дізнаються, хто стане їхніми суперниками в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування відбудеться в штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в швейцарському Ньоні.

32 команди під час жеребкування будуть поділені на сіяних і несіяних.

Сіяні – 12 переможців груп: «Динамо» (Київ, Україна), «Арсенал», «Челсі» (обидва – Лондон, Англія), «Байєр», «Айнтрахт» (обидва – Німеччина), «Динамо» (Загреб, Хорватія ), «Генк» (Бельгія), «Зеніт» (Росія), «Бетіс», «Вільярреал», «Севілья» (всі – Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), а також чотири клуби, що посіли треті місця в своїх групах у Лізі чемпіонів - «Бенфіка» (Португалія), «Інтер», «Наполі» (обидва – Італія) і «Валенсія» (Іспанія).

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Несіяними стали команди, що посіли другі місця в групах: «Селтик» (Шотландія), «Фенербахче» (Туреччина), «Лаціо» (Італія), «Мальме» (Швеція), «Олімпіакос» (Греція), «Рапід» (Австрія), «Ренн» (Франція), «Спортинг» (Португалія), «Славія» (Чехія), «Краснодар» (Росія), БАТЕ (Білорусь), «Цюріх» (Швейцарія). До них додалися треті у своїх квартетах Ліги чемпіонів «Брюгге» (Бельгія), «Галатасарай» (Туреччина), «Шахтар» (Донецьк, Україна) та «Вікторія» (Чехія).

Згідно з регламентом, між собою не зможуть зіграти клуби з однієї групи, а також суперники з однієї країни. Крім того, будуть розведені українські та російські клуби.

Жеребкування розпочнеться о 14:00 за київським часом.