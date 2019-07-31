«Динамо» та «Шахтар» стартували в чемпіонаті з перемог

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» стартували в чемпіонаті України з футболу з перемог.

Кияни на виїзді здолали львівські «Карпати» з рахунком 0:2: на 41 хвилині карпатівець Олексій Ковтун зрізав м’яч у власні ворота, а на 46-й нападник «Динамо» Артем Беседін реалізував пенальті.

«Шахтар» на виїзді переміг «Олександрію» з Кіровоградської області. На гол Максима Третьякова в першому таймі донеччани відповіли трьома забитими м’ячами в таймі другому (автогол Гліба Бухала та результативні удари Тайсона і Дентіньйо).

Дебютант Прем’єр-ліги «Дніпро-1» розпочав чемпіонат із перемоги над донецьким «Олімпіком». За дніпрян голи забивали Сергій Булеца та Владислав Супряга.