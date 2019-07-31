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31 Липень 2019, Київ 23:21
Новини | Спорт

«Динамо» та «Шахтар» стартували в чемпіонаті з перемог

«Динамо» та «Шахтар» здобули перші очки в чемпіонаті

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Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» стартували в чемпіонаті України з футболу з перемог.

Кияни на виїзді здолали львівські «Карпати» з рахунком 0:2: на 41 хвилині карпатівець Олексій Ковтун зрізав м’яч у власні ворота, а на 46-й нападник «Динамо» Артем Беседін реалізував пенальті.

/**/ /**/ /**/ Тепер «Динамо» і «Шахтар» мають по вісім перемог у Суперкубку
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«Шахтар» на виїзді переміг «Олександрію» з Кіровоградської області. На гол Максима Третьякова в першому таймі донеччани відповіли трьома забитими м’ячами в таймі другому (автогол Гліба Бухала та результативні удари Тайсона і Дентіньйо).

Дебютант Прем’єр-ліги «Дніпро-1» розпочав чемпіонат із перемоги над донецьким «Олімпіком». За дніпрян голи забивали Сергій Булеца та Владислав Супряга.

/**/ /**/ /**/ Георгій Цітаішвілі в складі юнацької збірної України U-20
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