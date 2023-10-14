У Туреччині знайшли мертвим російського дипломата

Керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Миколу Кобринця виявили мертвим у його власному готельному номері в Стамбулі, повідомляє турецький телеканал NTV.

ЗМІ інформують, що дипломат прибув до Стамбулу на зустріч послів днем раніше. Колеги намагались зв’язатись з ним після того, як він пропустив ранкову зустріч, але марно.

Після цього його тіло виявили в готельному номері. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть дипломата. Це сталося близько 9 години ранку 13 жовтня.

Поліція вже розпочала розслідування.

Згідно з попереднім даними прокурора та слідчих груп, Кобринець помер від серцевого нападу. Після розслідування тіло дипломата доставили до морг Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні для встановлення точної причини смерті.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили смерть 62-річного дипломата. Стверджується, що Кобринець помер 12 жовтня. Водночас причини чи інші подробиці його смерті не розкриваються.