Олеся Островська-Люта обрана директоркою «Мистецького арсеналу»

У конкурсі на посаду генерального директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» перемогла чинна директорка Олеся Островська-Люта, повідомляє пресслужба «Мистецького арсеналу».

«Голосування було відкритим і нерейтинговим. За кандидатуру Олесі Островської-Лютої проголосували одностайно усі члени конкурсної комісії», – йдеться в повідомленні.

Це був повторний конкурсний добір на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу». На цю посаду 8 вересня претендували шість осіб: Ярослав Биструшкін, Ольга Босак, Алла Демура, Михайло Кулиняк, Оксана Мельничук й Олеся Островська-Люта.

Цей повторний конкурс оголосили в липні, оскільки тоді під час голосування жодна з кандидатур не отримала більшості голосів, і директора установи обрати не вдалося.

Вперше Олеся Островська-Люта була обрана гендиректоркою «Мистецького арсеналу» в липні 2016 року.