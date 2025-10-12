Поліція: на Сумщині група підлітків застосувала фізичну силу і газовий балончик щодо іншої дитини

У Конотопському районі Сумської області група малолітніх осіб вчинила насильницькі дії щодо іншої дитини, повідомила пресслужба місцевої поліції.

За даними слідства, кілька підлітків застосували фізичну силу та балончик сльозогінної дії щодо свого однолітка. У результаті дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці кажуть, що відкрили два кримінальні провадження – за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Усі учасники встановлені, з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці. Поліція займає принципову позицію – будь-які прояви насильства щодо дітей є неприпустимими», – наголосили в поліції Сумщини.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого з’ясовуються всі обставини події.

Поліція також закликала громадян не поширювати відео інциденту, адже це може завдати додаткової психологічної шкоди постраждалій дитині.

Днями у мережі було поширено декілька відео, на яких видно, що група підлітків жорстоко познущалась з дівчини. Її били ногами, виривали волосся та використали балончик з газом.