Адвокат озвучив дату попереднього слухання у справі Джеляла в окупованому Криму

Попереднє слухання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму у справі кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла, заарештованого у так званій «справі про диверсію на газопроводі», призначене на 18 лютого. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов. У справі разом з Джелялом проходять також активісти Азіз та Асан Ахтемові.

«У цій справі силовиками було застосовано весь спектр «напрацювань» останніх років. Катування електрикою, засекречені свідки, закриті судові процеси, навіть з питань запобіжного заходу та безліч інших заходів», – зазначив Полозов.

Адвокат нагадав, що Джелялу і Ахтемовим загрожує до 20 років позбавлення волі. Він наголосив, що ніхто з них не визнає провини «в цій однозначно сфабрикованій кримінальній справі».

15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.