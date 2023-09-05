Джерело: СБУ організувала підрив очільника «митниці ЛНР» Афанасьєвського на окупованій Луганщині

На окупованій частині Луганщини стався замах на учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» Юрія Афанасьєвського – про це Радіо Свобода повідомило джерело в Службі безпеки України 5 вересня.

Як повідомив співрозмовник, у помешканні чоловіка стався вибух. Він підтвердив, що це «справа рук СБУ».

Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Афанасьєвський очолював «митницю» угруповання.

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«Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став «фінансистом» голови т.з. ЛНР Леоніда Пасічника. Він «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України», – заявило джерело в СБУ.

Радіо Свобода звернулося до СБУ по офіційний коментар.

Російський телеграм-канал Mash 5 вересня повідомив про госпіталізацію Афанасьєвського в тяжкому стані після вибуху в його помешканні. Його помістили в реанімацію.

Раніше на Юрія Афанасьєвського наклали санкції, поміж інших, Європейський союз, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія.