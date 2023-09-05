Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Джерело: СБУ організувала підрив очільника «митниці ЛНР» Афанасьєвського на окупованій Луганщині

Співрозмовник Радіо Свобода підтвердив, що це «справа рук СБУ»

На окупованій частині Луганщини стався замах на учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» Юрія Афанасьєвського – про це Радіо Свобода повідомило джерело в Службі безпеки України 5 вересня.

Як повідомив співрозмовник, у помешканні чоловіка стався вибух. Він підтвердив, що це «справа рук СБУ».

Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Афанасьєвський очолював «митницю» угруповання.

Читайте також: Причетний до заворушень в Одесі у 2014 році та воював проти ЗСУ – затримано бойовика угруповання «ЛНР»

«Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став «фінансистом» голови т.з. ЛНР Леоніда Пасічника. Він «відмивав» кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України», – заявило джерело в СБУ.

Радіо Свобода звернулося до СБУ по офіційний коментар.

Російський телеграм-канал Mash 5 вересня повідомив про госпіталізацію Афанасьєвського в тяжкому стані після вибуху в його помешканні. Його помістили в реанімацію.

Раніше на Юрія Афанасьєвського наклали санкції, поміж інших, Європейський союз, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG