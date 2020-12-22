В Україні створять електронний музей збройної агресії Росії проти України

Офіс генерального прокурора долучився до створення електронного музею з даними про збройну агресію Росії проти України, який планують запустити в Україні. Як повідомила у вівторок пресслужба ОГП, вже підписано відповідний меморандум.

«Е-платформа міститиме дані українською та англійською мовами про ключові події та факти щодо перебігу міжнародного збройного конфлікту, серйозних порушень принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини в тимчасово окупованих Криму та на Донбасі. Зокрема, основу порталу складуть результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора, Донецької і Луганської обласних прокуратур, прокуратури АР Крим та м. Севастополя, а також фото-, відеоінформація, дані з відкритих джерел та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що перший тематичний блок е-музею буде присвячений окупації Криму.

«Електронний формат музею є сучасним і доступним способом розказати та показати виявлені факти, обставини вчинення злочинів, встановлені під час розслідувань, повністю відновити хронологію подій, пояснити причини і умови виникнення збройного конфлікту, його наслідки. Завдяки одному кліку будь-яка людина в будь-якому куточку світу зможе дізнатися, що насправді відбувається в Україні вже сьомий рік поспіль», – заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Електронний музей збройної агресії Росії проти України – це проєкт Українського інституту національної пам’яті, Представництва президента України в АРК, Офісу генерального прокурора, Міжнародного фонду «Відродження» та Центру дослідження безпекового середовища «Прометей».

Інтернет-портал міститиме інформацію про ключові події від початку окупації Криму та збройного конфлікту на Донбасі. Як передає Український інститут національної пам’яті, до роботи над проєктом уже долучилися авторитетні українські неурядові організації. Про дату запуску електронного музею збройної агресії Росії проти України наразі не повідомляється.