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В Еквадорі озброєні люди захопили телеканал у прямому ефірі

Президент Еквадору оголосив стан «внутрішнього збройного конфлікту» в країні після втечі з вʼязниці кримінального авторитета
Президент Еквадору оголосив стан «внутрішнього збройного конфлікту» в країні після втечі з вʼязниці кримінального авторитета

Студію еквадорського телеканалу TC Televisión у місті Гуаякіль захопили озброєні люди під час прямого ефіру, повідомляє Reuters.

На відео, опублікованому в соцмережах, люди в балаклавах приставляють до голів співробітників телеканалу зброю, змушуючи їх лягти, та показують на камеру гранати. У студії було чути постріли та крики. Дехто, як зазначає телеканал Sky News, жестикулював на камеру, хтось кричав: «Ні поліції». Після цього трансляція перервалася.

Газета El Universo уточнює, що озброєні люди проникли до студії телеканалу вдень, перед ефіром, який мав розпочатися о 15-й годині за місцевим часом. Свідки розповіли, що бачили щонайменше 10 людей.

Поліція Еквадору повідомила, що кількох людей, які захопили студію телеканалу, вдалося затримати. Прибувши на місце, поліцейські також евакуювали частину людей.

Президент Еквадору Даніель Нобоа у відповідь на захоплення телеканалу, як пише El Universo, оголосив у країні режим «внутрішнього збройного конфлікту» і випустив указ, яким оголосив 22 організовані злочинні угруповання терористичними організаціями.

Напад на телеканал, як пише Reuters, стався після викрадення щонайменше семи поліцейських та серії вибухів у різних містах. Вони сталися після того, як Нобоа оголосив у країні 60-денний надзвичайний стан через втечу з вʼязниці лідера найбільшої банди «Лос Чонерос» Адольфо Масіаса на прізвисько Фіто та захоплення заручників у кількох виправних установах.

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