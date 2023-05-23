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В ОП пояснили, чому Зеленський не зустрівся з бразильським лідером Лулою в Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський (у центрі) мав багато двосторонніх зустрічей у Хіросімі, але не зміг провести переговори з главою Бразилії

Зустріч президента України Володимира Зеленського з бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою можлива в майбутньому, хоча на саміті «Групи семи» в японській Хіросімі не відбулася через «неспівпадіння графіків». Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

«Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадіння графіків. От це і сталося. З огляду на те, що президент України перебував в Японії менше доби, не знаю, скільки часу перебував президент Бразилії, але, безумовно, і президент України хотів зустрітися. Очевидно, і президент Бразилії мав такий намір. Не вийшло. Не зустрілися», – відзначив Жовква.

За його словами, в Україні знапють про пропозиції Бразилії.

«Нещодавно був представник президента Бразилії в Києві. Думаю, що з’явиться і нагода на відповідних міжнародних майданчиках поговорити, як Бразилія бачить насправді те, що відбувається в Україні. Якщо ця країна висуває відповідні мирні пропозиції, вона має розуміти, що ці пропозиції мають лягати в основу чи бути частиною українського плану, української формули миру», – наголосив чиновник офісу Зеленського.

За повідомленнями бразильської преси, зокрема, видання Globo, лідер Бразилії заявив, що український президент не прийшов на заплановану зустріч під час саміту «Групи семи» в Японії.

«Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента Вʼєтнаму. Коли він поїхав, Україна не зʼявилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним», – сказав президент Лула да Сілва.

Президент Бразилії ще у квітні розлютив багатьох людей на Заході припущенням, що і Україна, і Росія винні у війні, ескалація якої сталася під час повномасштабного вторгнення Москви в лютому 2022 року. Також він сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники мають припинити постачання зброї Україні, заявивши, що такими постачаннями вони затягують війну.

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