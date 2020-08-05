Німецькі екологи подали новий позов проти «Північного потоку-2»

Німецькі екологи з організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) оскаржили в суді дозвіл, виданий владою Німеччини на введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».

Як зазначає «Німецька хвиля», позов поданий до вищого адміністративного суду землі Мекленбург-Верхня Померанія в Грайфсвальді. У заяві, опублікованій на сайті DUH, ідеться, що екологи домагаються повторного розгляду заявки на введення трубопроводу управлінням гірничодобувної промисловості міста Штральзунд.

Екологи посилаються на нові наукові дані, згідно з якими робота трубопроводу може призвести до неконтрольованого витоку метану. Збиток від такого викиду, як стверджують автори позову, може виявитися вищим від оцінок, які давалися раніше.

Роботи з будівництва нового газогону, яким до Німеччини мав надходити російський газ, перервалися в грудні 2019 року після того, як США стали погрожувати санкціями компаніям, які є власниками суден-трубоукладачів. У Вашингтоні вважають, що «Північний потік-2» збільшить вплив Росії на Європу і стане загрозою для її безпеки. У Берліні та Москві проти такого трактування заперечують, називаючи газопровід виключно комерційним проєктом.