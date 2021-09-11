Ексдиректора компанії-забудовника викрили в привласненні коштів інвесторів – поліція

Національна поліція заявляє про викриття колишнього директора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів у житловий комплекс, який не був збудований.

Йдеться про колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізувалося на будівництві.

«Посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво», – йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, кошти, які інвестори передавали директору компанії, не оприбутковувалися в її касі, відтак він привласнив майже два мільйони гривень.

«Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність», – додають у пресслужбі поліції.

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, зловживанні повноваженнями посадовцем юридичної особи, а також незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Вирішується питання про запобіжний захід.

Імені підозрюваного та назви компанії-забудовника поліція не називає.