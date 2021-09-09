В Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР – поліція

Ще 20 приладів системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України, повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

«З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі», – написав він.

Від 10 вересня загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху буде дорівнювати 138, додали в поліції.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитися тут.

Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня минулого року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

На початку червня 2021 року у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилася на 17 відсотків. Як заявляв тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024-го року пропонують запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.

Читайте також: МВС: у місцях, де встановлені камери автофіксації ПДР, кількість аварій знизилася втричі

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.