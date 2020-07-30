Reuters: ексрадник Кремля розповів, як Путін в 2007 році шукав наступника

Російський бізнесмен, колишній радник Кремля Сергій Пугачов, який живе у Франції, розповів агентству Reuters свою версію того, як президент Росії Володимир Путін з 2006 року намагався вирішити проблему наступника на посаді.

Пугачов раніше входив у «ближнє коло» Путіна, однак згодом був оголошений у Росії в розшук у кримінальній справі.

Питання передачі влади, за словами Пугачова, що входив колись до числа найбагатших людей Росії, займало Путіна щонайменше з початку його другого президентського терміну. Поступово ця проблема стала для президента Росії «найбільшим головним болем».

«Для Путіна питання наступника завжди було істотним особистим стресом. Він не збирався передавати кому-небудь реальний контроль над країною», – наводить Reuters слова Пугачова.

Він стверджує, що Путін не хотів залишатися президентом, а бачив себе в ролі «батька нації» і неформального керівника країни, але питання про надійного наступника на посаді президента «завжди було великою проблемою».

За словами Пугачова, влітку 2007 року фаворитом у неформальній «гонці наступників» вважався перший віцепрем’єр Сергій Іванов. Однак низка людей із «ближнього кола» Путіна почали змовлятися проти нього, переконуючи президента в тому, що кандидатура Іванова небезпечна для його планів.

Пугачов стверджує, що одним із головних супротивників кандидатури Іванова був нинішній голова «Роснафти» Ігор Сєчін. Йому нібито вдалося переконати Путіна в тому, що той не стане «слухняним» наступником, а буде вести свою гру.

Після цього, як стверджує Пугачов, Путін схилявся до того, щоб наступником став тодішній прем’єр-міністр Віктор Зубков, який після року на посаді президента пішов би у відставку, і Путін би повернувся.

Від цієї ідеї в Кремлі теж відмовилися, і в підсумку наступником став Дмитро Медведєв. Пугачов стверджує, що той до останнього моменту був упевнений, що в 2012 році йому дозволять балотуватися на другий термін – проте Путін вирішив повернутися на посаду президента.

За словами Пугачова, Путін також давав йому доручення проконсультуватися з юристами щодо можливості балотуватися в 2008 році на третій термін. Юристи порадили Путіну змінити конституцію, але він не став тоді цього робити.

Жоден зі згаданих у матеріалі Reuters російських політиків не прокоментував заяви Пугачова. Речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився їх коментувати.

Пугачов стверджує, що дружив із Путіним. На доказ цього він недавно виклав у мережу фотографії з сімейного архіву, на яких, зокрема, зафіксовані дочки Володимира Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова в підлітковому віці. Кремль роками приховував подробиці сімейного життя президента Росії, фото його дочок практично ніколи не публікувалися.

Пугачов у Росії оголошений в розшук за звинуваченням у виведенні коштів із «Межпромбанку», що належав йому. Його активи на два мільярди доларів заарештовані.

Нещодавно стало відомо, що міжнародний арбітраж в Парижі не розглядатиме його позов про компенсацію в 14,5 мільярдів доларів за активи, які, на думку бізнесмена, у нього експропріювала російська влада.