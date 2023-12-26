В Україні через потепління та свята споживання електроенергії знижується – «Укренерго»

В Україні споживання електроенергії знижується через потепління та свята, повідомляє компанія «Укренерго».



«Вчора, 25 грудня, добовий максимум споживання був вранці. Його показник був на 6,3% нижче, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 22 грудня. Це нетипова ситуація для початку робочого тижня – зазвичай у понеділок споживання вище, ніж у п’ятницю. Причини – потепління та святковий, хоч і не вихідний день», – йдеться у повідомленні.

Але в «Укренерго» зауважують, що загальний рівень споживання залишається високим, тому закликають споживати електроенергію ощадливо.



За повідомленням, імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови, пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту.

Загалом на ранок знеструмлено через негоду 52 населені пункти в Харківській, Донецькій, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

Голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припускав, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

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Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.