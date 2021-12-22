Емір Дубая виплатить колишній дружині найбільшу в історії компенсацію

Емір Дубая та премʼєр-міністр Обʼєднаних Арабських Еміратів Мохаммед аль-Мактум має виплатити своїй колишній дружині принцесі Хайї бінт аль-Хусейн 554 мільйони фунтів стерлінгів (734 мільйони доларів). Таке рішення ухвалив суд у Лондоні. ЗМІ називають суму найбільшою компенсацією в історії.

У заяві шейха йдеться, що він завжди дбав про забезпечення своїх дітей. Адвокати принцеси від коментарів відмовилися, пише Al Jazeera.

Принцесі Хайї 47 років. Вона єдинокровна сестра короля Йорданії. 2004 року вона вийшла заміж за Мохаммеда і стала шостою дружиною. Еміру 72 роки. У шлюбі народилися двоє дітей – дівчинка та хлопчик. 2019 року принцеса втекла з ними до Великої Британії. Тоді ж стало відомо про звʼязок Хайї з одруженим охоронцем-британцем. ЗМІ писали, що принцеса заплатила близько семи мільйонів фунтів стерлінгів співробітникам своєї охорони, щоб роман залишився таємним, але інформацію приховати не вдалося.

Шейх позивається до суду з вимогою повернення дітей до Дубая.

Принцеса не домагалася від ексчоловіка грошей на утримання, але вимагала сплатити витрати на дітей, довічну охорону та компенсувати вартість одягу та прикрас, що залишилися в ОАЕ. Сума вимог оцінювалася майже в півтора мільярда фунтів.

Попередній рекорд виплат за рішенням британського суду в процесі розлучення належав російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Він мав виплатити своїй дружині 450 мільйонів фунтів.