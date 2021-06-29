Ізраїль відкрив перше посольство в одній із країн Перської затоки – ОАЕ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід взяв участь у відкритті посольства своєї країни в Об’єднаних Арабських Еміратах. Це перше дипломатичне представництво Тель-Авіву в країні Перської затоки.

Голова ізарїльської дипломатії оприлюднив спільне фото з головою еміратського МЗС Нурою аль-Каабі під час перерізання стрічки на відкритті посольства в Абу-Дабі.

Нещодавно призначений Лапід є найбільш високопоставленим ізраїльським політиком, який коли-небудь відвідував ОАЕ, і першим, хто приїхав туди в рамках офіційної місії.

«Ізраїль хоче миру зі своїми сусідами. З усіма сусідами. Ми нікуди не підемо. Близький Схід – це наш дім. Ми залишаємося тут. Ми закликаємо всі країни регіону визнати це й приходити на переговори», – сказав міністр під час церемонії відкриття.

Під час свого візиту Лапід також планує відкрити консульство у Дубаї.

Раніше Ізраїль та ОАЕ підписали кілька угод щодо різних сфер, від туризму та авіації до фінансових послуг. Це сталося після підписання угоди про нормалізацію відносин у серпні минулого року між цими двома країнами, а також іншою країною Затоки – Бахрейном.