У США назвали номінантів на телепремію «Еммі»

Американська телевізійна академія назвала номінантів на премію «Еммі» за 2020 рік.

На найпрестижнішу нагороду драматичного серіалу претендують вісім стрічок: «Вбиваючи Єву», «Мандалорець», «Дуже дивні справи», «Краще дзвоніть Солу», «Корона», «Озарк», «Оповідь служниці», «Спадкоємці».

Серед комедійних серіалів для номінації відібрані, зокрема, «Стримай свій ентузіазм», «Метод Комінскі», «Що ми робимо у тінях», «Дивовижна Місіс Мейзел».

У категорії коротких серіалів академія номінувала роботи «Хранителі», «Місіс Америка», «І всюди тліють пожежі», «Неймовірна» і «Неортодоксальна».

Лауреатів премії назвуть 20 вересня.

У 2019 лауреатами премії «Еммі», стали: за кращий драматичний серіал «Гра престолів», за кращий комедійний серіал «Погань», а за кращий міні-серіал – «Чорнобиль».