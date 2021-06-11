В «Енергоатомі» рішення уряду щодо службового розслідування стосовно голови Котіна назвали технічним

В НАЕК «Енергоатом» рішення Кабінету міністрів України про проведення службового розслідування стосовно виконувача обов’язків президента компанії Петра Котіна вважають технічним документом. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі «Енергоатома».

«Це є технічне рішення і це є процедурний документ. Це означає, що воно ухвалене, тому що потрібно його ухвалити через формальні вимоги НАЗК. Але стосовно цих приписів НАЗК є три рішення суду, які вже ухвалені. Вони датуються 16 квітня і 28 травня. У цих ухвалах ідеться про те, що всі провадження НАЗК закриті за відсутністю складу правопорушень. Чомусь це рішення уряду з’явилося в червні, хоча у рішенні суду від 28 травня говориться про те, що претензій до Петра Котіна чи НАЕК «Енергоатом» немає, вони діяли в межах законодавства», – заявили в пресслужбі.

Кабінет міністрів видав це розпорядження 9 червня. Відповідно до документа, спеціальна комісія повинна провести розслідування протягом двох місяців.

У березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю про усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності НАЕК «Енергоатом». В НАЗК зазначили, що припис внесли також і т.в.о. президента «Енгергоатома» Петрові Котіну.

Раніше стало відомо, що службове розслідування стосовно тимчасового виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна припинили через рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання та виявлення корупції».

У серпні 2020 року Державна енергетична компанія «Енергоатом» не дозволила провести позапланову антикорупційну перевірку.