Зеленський обговорив з Ердоганом регіональні проблеми та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, інформує 17 листопада офіційний сайт глави української держави.

«Окрему увагу президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія. Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії», – ідеться в повідомленні.

Зеленський та Ердоган домовилися провести 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.