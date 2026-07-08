Анкара використовує власні канали комунікації, щоб спрямувати Росію до миру – Ердоган

Анкара використовує власні канали комунікації, щоб спрямувати Росію до миру, заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

«Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв'язку, щоб спрямувати Росію до миру», – сказав Ердоган, якого цитує агенція Anadolu.

Президент Туреччини також підтримав зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни РФ проти України.

«Ми поділяємо бачення Трампа щодо миру у війні в Україні та висловлюємо свою підтримку ініціативі, спрямованій на задоволення пріоритетних потреб України», – сказав Ердоган.

Водночас в Кремлі сьогодні висловили сподівання, що Туреччина та інші країни зможуть використати свій вплив, щоб зупинити атаку України на міжнародну енергетичну інфраструктуру.

Раніше в середу Росія звинуватила Україну в нападі на об'єкт – газоперекачувальну станцію «Газпрому» «Краснодарська», яка обслуговує експорт газу до Туреччини. Українська сторона про цю атаку не повідомляла.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим швидке врегулювання війни Росії проти України після нещодавніх розмов із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив 7 липня в Анкарі.

В оприлюдненому 6 липня інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський зазначив, що ключова фаза російсько-української війни змістилася з суші та моря до повітря. На його думку, саме «битва у небі» визначить результат збройного протистояння.

Наприкінці червня Ердоган декларував, що Туреччина прагне до тривалого миру у війні між Росією й Україною і докладає зусиль для відновлення переговорів і дипломатичного процесу.



