ЄС не повторить помилок 2015 року – прем’єр Словенії про мігрантів із Афганістану

Євросоюз не допустить напливу мігрантів із Афганістану, заявляє прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, країна якого зараз головує в ЄС.

«ЄС не відкриє ніяких європейських «гуманітарних» або міграційних коридорів для Афганістану. Ми не допустимо повторення стратегічної помилки 2015 року», – написав Янша у твітері 22 серпня.

За його словами, Євросоюз прийме лише людей, які допомагали місії НАТО в Афганістані.

Уже понад тиждень, після захоплення Кабула талібами, тисячі афганців намагаються потрапити до аеропорту столиці Афганістану, сподіваючись виїхати з країни. Самі таліби закликають людей залишитися і пропонують загальну амністію.

Кілька країн ЄС закликають гарантувати безпеку біженцям у сусідніх із Афганістаном країнах, перш ніж ЄС розгляне питання про прийняття мігрантів.

Захоплення талібами Афганістану викликало побоювання повторення міграційної кризи Європи 2015 року, коли до країн об’єднання прибув понад мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході.