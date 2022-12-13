Країни ЄС не домовилися про обмеження ціни газу – Reuters

Міністри енергетики країн Європейського cоюзу не досягли остаточної домовленості щодо плану обмеження цін на газ на зустрічі 13 грудня, повідомили Reuters двоє чиновників ЄС, поінформованих про перебіг переговорів.

Міністри відновлять обговорення обмеження ціни на вже запланованій зустрічі в понеділок, 19 грудня, сказав один із чиновників.

Ціни на газ підскочили цього року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча вони знизилися порівняно з рекордно високими показниками, досягнутими в серпні, оскільки європейські країни заповнили зимові сховища, щоб спробувати захистити себе від дефіциту.

Раніше цього місяця Рада Євросоюзу після тривалих переговорів схвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель, повідомляється на офіційному сайті Європейської ради.

Зазначається, що це рішення «обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, а також різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України».