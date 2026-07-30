ЄС подовжує тимчасовий захист українців до 2028 року – із обмеженнями для «ухилянтів»

Євросоюз подовджує статус тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Останні формальні кроки для фіналізації рішення, політично погодженого раніше, були зроблені 30 липня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Продовження захисту ще на один рік забезпечить більшу визначеність і передбачуваність для всіх, хто змушений тікати від війни», – сказано в заяві Ради ЄС.

Водночас тимчасовий захист, погодилися держави ЄС, поширюватиметься лише на українців, що виконують свої військові обов’язки перед Україною.

«Підтримуючи Україну, ми також хочемо переконатися, що вона має змогу захищатися. Саме тому наша схема тимчасового захисту враховує законні потреби України», – заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган (його країна зараз головує в ЄС).

Обмеження щодо українців, які виконують військові обов’язки перед Україною, стосується лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто його вже має. Таким чином, бенефіціари тимчасового захисту можуть розраховувати на його подовження, попри нове рішення ЄС.

Для отримання тимчасового захисту, йдеться в пресрелізі Ради Єврсооюзу, особа повинна буде підтвердити виконання своїх військових обов’язків.

«Це можна зробити, пред'явивши паспорт із відміткою про виїзд, поставленою українською владою, яка підтверджує, що людина законно залишила Україну й, відповідно, виконала вимоги військового обліку. Також це можна підтвердити документом – у паперовій або електронній формі, – який засвідчує звільнення від військового обов'язку або виконання відповідних вимог», – заявили у Раді ЄС.

Втім, законний виїзд із України автоматично не означає виконання військового обов’язку. Приміром, українці можуть їхати з країни в службове відрядження, перебування в якому обмежене конкретним строком. Дозвіл видається на певну кількість днів, однак цього не буде видно в закордонному паспорті.

Від березня 2022 року тимчасовим захистом на території Євросоюзу скористалися понад 4 мільйони вимушено переміщених осіб з України. Він надає право бенефіціарам жити й працювати в ЄС, отримувати освіту, медичну й соціальну допомогу.

Формально рішення Ради ЄС набере чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. Цього можна очікувати найближчими днями. Тоді ж почне діяти обмеження для нових заявників: обов’язковий критерій для отримання тимчасового захисту – виконання військових обов’язків перед Україною.