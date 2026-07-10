ЄСПЛ призначив слухання в справі про викрадення Росією 10 українських дітей з Криму

Європейський суд з прав людини призначив усні слухання в справі за позовом Української Гельсінської спілки з прав людини на користь 10 українських дітей, викрадених російською владою з окупованого Криму в 2014 році. Про це повідомляє сама правозахисна організація 10 липня.
Ці діти – громадяни України, які народилися між 2009 та 2013 роками. На момент початку російської окупації вони перебували в державних дитячих установах (інтернатах) на півострові. Вже 2014 року російська влада примусово видала їм паспорти РФ, а згодом незаконно передала на усиновлення до російських родин. З того часу їхнє місце перебування невідоме.
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Інтереси заявників у ЄСПЛ представляє адвокат Сергій Заєць. Організація зазначає, що призначення усних слухань у палатній справі, а не у Великій палаті – рідкісне явище. За словами адвоката, це говорить про особливу важливість справи.
Суд уже провів два раунди письмової комунікації зі сторонами. Другий раунд відбувся у березні 2026 року та містив додаткові питання до Росії, зокрема:
- Чи можна вважати, що позбавлення дітей волі тривало з 2014 до 2022 року?
- Чи порушила Росія статтю 38 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, відмовившись надати інформацію про місцезнаходження дітей?
За твердженням УГСПЛ, те, що двох раундів письмових аргументів виявилося недостатньо і суд вирішив заслухати сторони особисто, вказує на складність та принципову важливість порушених питань: примусова зміна національної ідентичності дітей, незаконне усиновлення та тривале протиправне позбавлення волі.
Незважаючи на вихід Росії з-під юрисдикції ЄСПЛ у вересні 2022 року, Суд продовжує розглядати справи про порушення, вчинені до цієї дати.
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