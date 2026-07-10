ЄСПЛ призначив слухання в справі про викрадення Росією 10 українських дітей з Криму

Європейський суд з прав людини призначив усні слухання в справі за позовом Української Гельсінської спілки з прав людини на користь 10 українських дітей, викрадених російською владою з окупованого Криму в 2014 році. Про це повідомляє сама правозахисна організація 10 липня.

Ці діти – громадяни України, які народилися між 2009 та 2013 роками. На момент початку російської окупації вони перебували в державних дитячих установах (інтернатах) на півострові. Вже 2014 року російська влада примусово видала їм паспорти РФ, а згодом незаконно передала на усиновлення до російських родин. З того часу їхнє місце перебування невідоме.

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Інтереси заявників у ЄСПЛ представляє адвокат Сергій Заєць. Організація зазначає, що призначення усних слухань у палатній справі, а не у Великій палаті – рідкісне явище. За словами адвоката, це говорить про особливу важливість справи.

Суд уже провів два раунди письмової комунікації зі сторонами. Другий раунд відбувся у березні 2026 року та містив додаткові питання до Росії, зокрема:

Чи можна вважати, що позбавлення дітей волі тривало з 2014 до 2022 року?

Чи порушила Росія статтю 38 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, відмовившись надати інформацію про місцезнаходження дітей?

За твердженням УГСПЛ, те, що двох раундів письмових аргументів виявилося недостатньо і суд вирішив заслухати сторони особисто, вказує на складність та принципову важливість порушених питань: примусова зміна національної ідентичності дітей, незаконне усиновлення та тривале протиправне позбавлення волі.

Незважаючи на вихід Росії з-під юрисдикції ЄСПЛ у вересні 2022 року, Суд продовжує розглядати справи про порушення, вчинені до цієї дати.