Російська ФСБ заявила про затримання 2 жителів окупованого Криму за звинуваченнями в «держзраді»

Російські силовики затримали двох чоловіків із окупованого Севастополя та Красноперекопського району Криму, звинувативши їх у «держзраді». Як стверджують у ФСБ Росії, вони нібито передавали дані Україні про військові об’єкти на Кримському півострові, пишуть російські медіа з посиланням на пресслужбу відомства.

Стверджується, що затримані чоловіки нібито «самостійно вийшли на зв’язок з іноземними кураторами» і передавали дані про російських військових, розташування ППО, фіксували наслідки українських ударів, а також повідомляли про дислокацію підрозділів Міноборони РФ.





Імена та прізвища затриманих не озвучуються. Як пише російський телеграм-канал «Кримський СМЕРШ», створений проросійським блогером із Криму Олександром Таліповим, йдеться про чоловіків 1991 та 1996 року народження. Згодом ФСБ опублікувала відео, на якому чоловік із прихованим обличчям, представлений як затриманий, на камеру підтверджує озвучену силовиками РФ версію. Перевірити достовірність озвученої інформації за умов війни неможливо, а запис цих показань міг бути зроблено під тиском.

Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Українська сторона ці повідомлення не коментувала.

Читайте також: Зеленський нагородив журналіста Владислава Єсипенка орденом «За заслуги» ІІІ ступеню

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих жителів. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок таких скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

У березні правозахисний проєкт «Трибунал.Кримський епізод», посилаючись на закритий звіт ініціативи Irade, зазначив, що кількість відео затримань кримчан за звинуваченнями в екстремізмі або виправданні тероризму останнім часом суттєво зросла.