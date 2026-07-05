Генштаб ЗСУ повідомив про ураження аеродрому та інших об’єктів у Криму

У ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб України.

«Ступінь завданих збитків уточнюється. Аеродром «Гвардійське» є одним із ключових військових аеродромів Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки», – вказано в повідомленні.

Також в українському командуванні заявляють про ураження автомобільного мосту через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільного мосту через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області, їх російські військові використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

«Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника – в районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області», – додають у Генштабі.

Починаючи з червня, військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади і табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».