ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України у справі про виплату пенсій в ОРДЛО – Мін’юст

Європейський суд із прав людини ухвалив рішення на користь України у справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська, які наприкінці 2014 року подали позов проти українського уряду, вимагаючи поновити їм виплату пенсій, повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений з питань ЄСПЛ у Мін’юсті України Іван Ліщина.

«Заявники – група пенсіонерів, що проживала в ОРДЛО, звернулась до адміністративних судів, оскаржуючи постанову КМУ № 595, якою було затверджено «Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню…», п. 2 якого зупинялись видатки з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованій території до її повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів», – написав Ліщина.

За його словами, адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши п. 2 порядку нечинним на тій підставі, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, ухвалюючи його. У вимогах про поновлення платежів суди відмовили, бо заявники звернулися до неналежних відповідачів, додав Ліщина.

За його даними, заявники зверталися до багатьох органів із вимогою про поновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм відмовили. Вони звернулися до адміністративних судів із позовом про незаконну бездіяльність виконавчих органів, але в цьому позові їм відмовили.

До ЄСПЛ заявники скаржилися на порушення статті 6 Конвенції (право на справедливий суд) і статті 1 Першого протоколу (право власності) у зв’язку з невиконанням судового рішення на їхню користь.

«Суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом при ухваленні рішення, і що заявники могли та мали… звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для обстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає, та заявники не стверджують, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них...» – процитував Ліщина уривок рішення ЄСПЛ.

Рішення оприлюднене на сайті ЄСПЛ 19 листопада.

10 липня правозахисна організація Human Rights Watch у листі до президента України Володимира Зеленського закликала українську владу посилити спроби захистити права українців похилого віку, які живуть на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей.

Правозахисники наголошують, що Україна повинна завершити дискримінаційну практику, яка змушує пенсіонерів із ОРДЛО перетинати лінію розмежування для отримання пенсії.

Тодішній віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що питання виплат пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей може бути вирішене лише в контексті деокупації.